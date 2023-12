حفلات ختام 2023| كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أوبرا دبي

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي القيصر كاظم الساهر، ليلة غنائية مميزة في الإمارات، ضمن سلسلة حفلات ختام 2023، التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل كاظم الساهر في أوبرا دبي

ومن المقرر أن يقام الحفل 23 ديسمبر الجاري على مسرح أوبرا دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كاظم الساهر يدعو لوقف إطلاق النار بـ hold your fire

كان قد طرح كاظم الساهر حديثًا أغنية hold your fire دعوةً لوقف إطلاق النار في غزة، وتغنى باللغة الإنجليزية للمرة الأولى .

سجلت الأغنية أكثر من 400 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها عبر موقع اللفيديوهات الشهير “يوتيوب”، كلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر

توزيع ميشال فاضل

بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا

وتقول كلماتها"

Deep in our hearts We hold a longing for peace We pray for a time When the fighting will cease ( x2) Our frightened children running for their lives Violence steals their innocence Only sadness in their eyes Just for being born of a race or a creed the fallen angels of political greed HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and for me HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me WE ARE TIRED WE ARE TIRED . Two lovers torn apart he weeps to the sky she paid with her life No time to say goodbye (x2) No time to say goodbye . HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me WE ARE TIRED

كان قد أعلن كاظم الساهر في وقتٍ سابق عن وقف كامل حفلاته الغنائية بسبب الأحداث المتصاعدة في فلسطين، لأجل غير مسمى، وذلك بعد مشاركته حديثًا في فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى الذي أقيم في السعودية وضم عددا كبيرا من نجوم الغناء ومنهم فنان العرب محمد عبده والفنان الكبير لطفي بوشناق.

أحدث أغاني كاظم الساهر الحياة

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ كاظم من خلال أغنية "الحياة"، والتي حققت أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل وعشتُ في عذابها كآبةً لا تُحتمل باركتُ حتى غدرَها ولم أفارِق الأمل قاومتها في مكرها من حكَّم العقل وصل من لم يُفق من وهمه فعن أساه لاتَسَلْ صارت حياته عدم صارت همومه جبل إشرب لوحدك الأسى وذُق مرارةَ الفشل إن لم نقاوِمْ ضَعفَنا ليس لنا فيها محل هيَّ الحياةُ هكذا ذا طبعُها منذ الأزل".