اليوم.. آداب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قسم اللغة العربية( النشاط الثقافي ) احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك غدا الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١ صباحا بقاعة المؤتمرات بالكلية.

تقام الاحتفالية تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة، ا.د حنان كامل عميدة كلية الآداب ، وإشراف ا.د حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية ، وإعداد وتنسيق ا.د هدى عطية الناقدة الأدبية ورئيسة لجنة النشاط الثقافي بالقسم .

وأكدت ا.د حنان كامل عميدة الكلية على حرص الكلية على الاحتفال سنويا باليوم العالمي للغة العربية نظرا لأنها اللغة الأم للشعوب العربية، ولريادة الكلية في التأكيد على أهمية دراسة اللغة العربية دراسة دقيقة والارتقاء بمستوى الدارسين والباحثين ، ويعد خريجو قسم اللغة العريية من أمهر خريجي أقسام اللغة العربية على مستوى جامعات مصر ويشرف القسم بأنه يضم جهابذة الأدب والعلم واللغة الذين يمثلون الكلية والجامعة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية .

يقدم الاحتفالية الإذاعي الكبير الأستاذ السيد حسن ، وتستضيف الاحتفالية زخما من الشعراء والنقاد والروائيين ونخبة كبيرة من المهتمين بإثراء وتمكين اللغة العربية الراقية ونشر ثقافتها، ويتضمن برنامج الاحتفالية عددا من الفقرات منها : تلاوة القرآن الكريم ، الإنشاد الديني ، شهادات في حب اللغة العربية ، ويستضيف الحفل الفنانين: أحمد سلامة، خالد الذهبي، المخرج السنيمائي د . أحمد فؤاد درويش ، المخرج أحمد عاطف درة ، المخرج الإذاعي والروائي رضا سليمان ، السيناريست إبراهيم محمد علي .

ثم تأتى "فقرة بوح الفصحى" وهي فقرة شعرية يشدو بالشعر فيها كل من : أحمد سويلم ، إيهاب البشبيشي ، جمال الشاعر ، جمال القصاص ، السيد حسن ، ومحمد الشحات .

أما عن " الرواية وسحر اللغة " فيتحدث بها كل من : أحمد عبده ، سيد الوكيل، صلاح معاطي ، محسن الغمرى، ومحمد عبد الحافظ ناصف.

ويتبع ذلك بفاصل غنائي للمطرب حسن زكي ، المطربة غادة العبسي .

ثم تأتى فقرة التكريمات لكل من أثروا المجال الأدبي واللغوي والشخصيات المهتمة بدعم وتمكين اللغة، وتكريم اسم الأستاذ الدكتور والناقد الأدبي الراحل ا.د صلاح فضل الذى أثرى المكتبة العربية الأدبية و الفكرية ومكتبة الكلية بعشرات الكتب والأبحاث . واللجنة المنظمة للحفل.

ويتم عرض فيلم " حكاية الضاد " من إعداد طلاب القسم، كلمة عن "التلطف اللغوي"، ا.د.أحمد عفيفي.

وأخيرا الفقرة الشعرية الثانية بعنوان : " بوح الفصحى والموسيقى " مصحوبة بالغناء للمطرب أحمد إمام ، أحمد جاد ، أحمد الجعفرى ، أحمد حافظ ، أحمد سراج ، أحمد عبد القادر ، أحمد المريخي ، أسامة جاد ، آيات عبد المنعم ، جابر بسيوني ، محمد أبو العزم ، محمد أبوالليف ، محمد ربيع حماد ، محمد عرب صالح ، محمد عزيز ، محمد غازي النجار، د مرسي عواد ، محمود سلام أبومالك و ياسر خليل.

يذكر أنه يتم الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم ضم اللغة العربية فيه لتصبح من بين ست لغات معتمدة في منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٧٣.