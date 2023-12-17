الجونة السينمائي.. ليلى علوي: يسرا إنسانة خيّرة وتوزع اللحمة والفتة بنفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أقام مهرجان الجونة السينمائي، جلسة حوار للنجمة الكبيرة يسرا، ضمن فعاليات دورته السادسة التي انطلقت مساء ١٤ ديسمبر، وتحدثت عن مشوارها الفني.

حضرت الفنانة ليلى علوي الجلسة، وقالت عن يسرا "سيفا إنسانة خيّرة جدا ولا تذهب للعزاءات والمستشفيات فقط، ولكن تحب القيام بتوزيع الفتة واللحمة بنفسها، الناس بتفتكر أن النجوم وعالم السينما عايشين حياة مختلفة تماما عنهم، وده مش حقيقي، يسرا ربة أسرة ومسؤولة عنها، ناجحة جدا في المجتمع والناس بتحبها وتحترمها، وإلى اليوم بسم الله ما شاء الله عندها عطاء".

وقالت النجمة يسرا خلال الجلسة "حياتي لم تكن سهلة، كان بها تحديات وصعوبات، والوصول للنجومية أمر مخيف خاصة عند الوصول لمرحلة معينة، يزيد الخوف على مجهود العمر أن يضيع بغلطة صغيرة، والأزمات إما أن تخرجي منها مهزومة أو منتصرة".

وتحدثت المخرجة إيناس الدغيدي عن صديقتها يسرا مؤكدة أن حياتها مرتبطة بالدعوات وبالإيمان، وعلاقتها بربنا حاجة أساسية في حياتها وجزء من نجاحها، مضيفة "دائما تدعو بإيمان ويقين أنها عايزة ده يتحقق لها، وطول النهار تروح مستشفيات وجنازات".

وكشفت إيناس عن حب يسرا للفلوس، قائلة "بتحب الفلوس على فكرة"، لترد الأخيرة "أنا مش عايزة احتاج لأي حد وربنا ما يحوجنا لأي حد، عايزة ابقى مستورة مش محتاجة ولا مديونة".

وتابعت "علاقتي بربنا قوتني في كل ظروف حياتي اني لو اتظلمت أكيد ربنا هيرجعلي حقي".

وقالت يسرا إنها تلقت عرضين للمشاركة في عملين عالميين أحدهما فرنسي والآخر أمريكي "اتعرض عليا فرصتين برة واحدة في فرنسا وواحدة في امريكا ورفضت مليون دولار، أنا في الوطن العربي رقم واحد اروح ليه ابقى رقم ١١ ليه".

وسألتها المخرجة إيناس الدغيدي عن عدد المرات التي أحب فيها، وأجابت يسرا "حبيت كتير بس حب عمري واكبر حب في حياتي خالد".

وعبرت يسرا عن حبها للعمل ورغبتها في أن تكون منشغلة به طوال الوقت، مضيفة "بحب الشغل وبحترمه وبحس ان الطاقة لما بتطلع في الشغل بكون مبسوطة وفرحانة، ولو اخدت إجازة مش بحب اطول بصدي، وببقى عايزة دائما اجدد نفسي، واحب اشوف أفلام كتير واتفرج على أفلام مهمة".

وقالت يسرا "أول حاجة تمنتها اني اشتغل في السلك السياسي، وعمري ما فكرت اكون ممثلة بس هما كانوا شايفين اني بمثل عليهم وبقلد الناس، وده بقى موجود في عقلي الباطن".

وأشارت أن رغبتها في العمل كممثلة بدأت وعمرها ١٧ عاما، عندما شاهدت النجمة سعاد حسني تصور مشهد في أحد أفلامها في المعمورة، وسعاد عندما كنا نراها كنا نجد في عينيها (ألماظتين)، هنا سألت ربنا هل سيأتي يوما وأكون مثل سعاد حسني، وأستاذ عبدالحليم نصر سمع عني وذهبت مكتبه ومنحني أول بطولة، وعملت عشرين فيلم لم يخرجوا للنور، وأطلقوا عليّ الفنانة المعلبة".

وقالت يسرا خلال الندوة "قلت ليوسف شاهين مش هعرف اشتغل معاك لو فشلت هيبقى فشل كبير، وهو اول مرة شافني قالي انتي طويلة كده ليه وشعرك يبقى اسود، واداني سيناريو حدوتة مصرية ومفهمتهوش، وكان مرشحني لدور الأخت وانا طلبت منه دور الزوجة عشان يرفض، لكن لقيته دخل اوضتي واختار الملابس كلها للدور".

قالت يسرا إن دورة مهرجان الجونة السينمائي هذا العام حالة استثنائية في ظل ظروف غزة التي لا تُنسى حتى مع مرور الوقت، مضيفة "كان صعب ألا نقيم المهرجان، وفي نفس الوقت نفكر نعمله ازاي".

وشهدت الجلسة حضور كوكبة من نجوم وصناع الفن، بينهم: ليلى علوي، محمد شاهين، نسرين طافش، السيناريست محمد أمين راضي، المخرج يسري نصر الله، المخرج مروان حامد، السيناريست إنجي علاء، أحمد حاتم، أبو، أمير المصري، عمرو منسي، صفي الدين محمود، إيناس الدغيدي.

وتتحدث يسرا عن مشوارها الفني وتعاونها مع كبار النجوم والمخرجين، ومن أثر في مشوارها، وعلاقتها بالمخرج يوسف شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي والفنان عادل إمام.

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