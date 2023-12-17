بعد انفصالها عن حسام حبيب.. أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب، على موقع "إنستجرام".

وظهرت شيرين في الصورة أثناء تجهيزها لتصوير أحدث أغاني ألبومها الجديد.

وعلق حساب عشاق شيرين على الصورة: "قريبا ألبوم الفنانة العالمية شيرين كونوا على استعداد، الصور من التحضيرات".

كشف المحامي ياسر قنطوش، كواليس انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد ٥ سنوات من زواجهما.

قنطوش، في تصريح خاص ل"الخليج 365", قال: "تم الطلاق بالفعل، أمس الخميس، في السابعة مساء، في جلسة عقدت. بمنزل الفنانة شيرين عبد الوهاب".

وتابع: "الجلسة تمت بالتوافق بينها وبين الفنان حسام حبيب، ووقع الانفصال في هدوء".

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