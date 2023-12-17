أبرز 8 إطلالات لـ نجوم الفن في رابع أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شهدت ندوة "الفنانة يسرا" التي أُقيمت اليوم على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، إطلالات أنيقة وهادئة للفنانين.

في السطور التالية، نستعرض لكم إطلالات نجوم الفن في ندوة "الفنانة يسرا" بمهرجان الجونة السينمائي.

أحمد حاتم:

ظهر الفنان أحمد حاتم بإطلالة سيمي كاجوال، وارتدى تى شيرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الرمادي.

هدى المفتي:

أطلت الفنانة هدى المفتي بسويت شيرت باللون الأسود مع بنطلون باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

ليلى علوي:

أطلت الفنانة ليلي علوي بتيشرت باللون البرتقالي، ونسقت أسفله بنطلون أسود، وظهرت دون مكياج، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وقبعة باللون البيج، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم، وحلق، إضافة إلى، ساعة يد.

هنا شيحة:

وارتدت الفنانة هنا شيحة بلوزة كت ضيقة باللون الأبيض، مع بنطلون قماش باللون الأبيض، وحذاء كاجوال أبيض، ونسقته مع عقد باللون الرمادي والدهبي، واكسسورات يد باللون الفضي والدهبي، مع نظارة شمسية سوداء، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

سلوى محمد علي:

وارتدت الفنانة سلوى محمد علي بلوزة واسعة باللون الأسود ، بأكتاف مكشوفة، مع بنطلون بخامة الـ "وتر بروف" باللون الأسود، وجذاء جلد أسود، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

بوسي شلبي:

ارتدت الإعلامية بوسي شلبي "فيست" باللون الأبيض، ونسقت أسفله بنطلون باللون الأسود، واعتمدت داليا مكياجًا قويًا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أسورة، وسلسلة، وحلق، وخاتم، إضافة إلى، قبعة باللون الأسود.

نسرين طافش:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بـ توب بقصة الكب باللون البني ونسقت معه بنطلون وبليزر باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

يسرا:

وارتدت الفنانة يسرا بلوزة كت سوداء، باللون الأبيض، وبنطلون أسود ضيق، ونسقتهم مع نضارة شمس سوداء، وشنطة بيضاء مع مصنوعة من الخرز الملون، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

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