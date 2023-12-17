بطولة ابنته.. محمد نور يطرح كليب أغنية "عليا"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان محمد نور كليب أغنية "عليا" بطولة ابنته، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

وروج نور للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أغنية عليا على يوتيوب، مستني رأيكم أغنية لكل واحدة قمر اسمها عليا وأقرب فرح عروسة اسمها عليا هتبعتلي هروحلها وأغني الأغنية في الفرح".

أغنية "عليا" من كلمات ميشال توفيق وألحان محمد غارب وتوزيع محمد شفيق وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

من ناحية أخرى طرح الفنان محمد نور أحدث أعماله الغنائية لصيف ٢٠٢٣ وجاءت بعنوان "السهر للسهيرة"، وهي من كلمات وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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