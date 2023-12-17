"الجونة السينمائي" يطلق صندوقاً تأسيسياً لتمويل مشاريع أفلام الشباب بالشراكة مع مدينة "O West"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 14 وحتى 21 ديسمبر، بمدينة الجونة، تركيز العمل على تطوير صناعة السينما. وأعلن مهرجان الجونة، عن مشروع جديد وضخم هذا العام، بالشراكة مع مدينة O West، لإطلاق المرحلة الأولى من "صندوق تأسيسي" بقيمة 8 ملايين جنيه مصري، لتوفير الدعم المالي اللازم لصناع الأفلام المصرية والعربية، للبدء في تطوير أفكار مشاريع أفلامهم بالإضافة إلى رعاية O West لمنصة الجونة السينمائية وجاء هذا الاعلان خلال النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد من الاعلامين وعدد كبير من المشاهير.

يسعى الصندوق إلى اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة التي ابتكرت قصصاً أصلية، من خلال تأمين مرحلة التمويل الأولية، ليتمكن بعدها صناع الأفلام والمنتجين، من التواصل مع المؤسسات والمنتجين وبرامج التمويل والمنح، للحصول على تمويل إضافي.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قالت المديرة الفنية لمهرجان الجونة، ماريان خوري، إن "المبادرة الجديدة، تعتبر مرحلة تطوير حاسمة بالنسبة لصانعي الأفلام الذين لديهم قصص قوية واستثنائية، ويطمحون إلى نقلها للعالم".

وأشارت إلى أن الصندوق يدعم مشاريع 10 أفلام، حيث تخصص المرحلة الأولى لتطوير الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة، حيث تبرز الحاجة الملحة لإنتاج المحتوى الأصلي، واستيعاب الطلب عليه من قبل كل الجهات البارزة في صناعة السينما في عالم اليوم. ومن المقرر أن تعقد مرحلتين مختلفتين للصندوق في شهري أبريل وسبتمبر، وسيتم الإعلان عن التفاصيل وآلية الاختيار في أقرب فرصة".

ومن جهته أعرب تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس عن فخره بالتعاون الذي تم الاتفاق عليه خلال فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بين مدينة O West ومنصة الجونة السينمائية لتأسيس صندوق تمويلي لاكتشاف ودعم المواهب السينمائية الشابة. كما أكد دويدار ان "رعاية مدينة O West للصندوق التمويلي ولمنصة الجونة السينمائية سيتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل للاستمتاع بمنصة الجونة السينمائية في القاهرة طوال العام القادم وسيتم اقامتهم بالمدينة بغرب القاهرة."

وأضاف دويدار ان مدينة O West تولى أهمية كبيرة لإثراء الحياة الثقافية للمجتمع، واكتشاف وتمكين المواهب الشابة، بالإضافة الى خلق منصة تفاعلية مستدامة طوال العام لتبادل المعرفة، وقال "نحرص على تعزيز هدفنا في بناء مدن مستدامة ونابضة بالحياة من خلال توفير البنية التحتية والمرافق لإضافة قيمة مجتمعية من خلال دعم الفن والثقافة والرياضة وريادة الاعمال."

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي، عن حماسته للمبادرة الجديدة، قائلا إن "منصة الجونة السينمائية أثبتت نجاحها منذ العام الأول، لذا سعينا إلى أن يكون تأثير المهرجان على صناعة السينما، ممتداً طوال أيام العام، وليس خلال فترة المهرجان فقط"، وأضاف: "نحن سعداء بتبني O West لرؤيتنا هذه، وقرارهم بدعم الصندوق التأسيسي لتمويل مشاريع الأفلام، والمقرر أن يعمل أيضاً على عقد عدد من الحلقات النقاشية والورش التي يحاضر فيها عدد من خبراء الصناعة المصريين والعرب، من أجل الارتقاء بصناع سينما الشباب".

من الجدير بالذكر أن رعاية مدينة O West لذراعي منصة الجونة السينمائية تأتي تعزيزا لدورها المحوري في خلق مقصداً ومركزاً ثقافيا وفنيا بغرب القاهرة من خلال توفير جسر من التواصل طوال العام بمدينة O West بين صناع السينما المحليين والعالميين وتوفير الفرصة للشباب الصاعد للاطلاع على الخبرات الفنية المختلفة، حيث يعد بمثابة مبادرة تحويلية للصناعات السينمائية والإبداعية، ومنارة للتعلم والتواصل والإثراء الثقافي لعشاق السينما والمهنيين والمجتمع طوال العام. ومن خلال هذا التعاون، سيتم استضافة فعاليات "منطلق الجونة السينمائي" التي تتضمن عدداً من الحلقات النقاشية وورش العمل والبرامج التدريبية وغيرها من الفعاليات بالمدينة بغرب القاهرة. كما تقدم مدينة O West ولأول مرة جائزة مالية لمنطلق الجونة السينمائي الهادف الى تطوير المشروعات ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية.