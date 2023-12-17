فريق فيلم "٦٠ جنيه" يخضعون لجلسة تصوير جديدة في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

خضع فريق عمل الفيلم القصير "٦٠ جنيه" لجلسة تصوير جديدة، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بمنطقة البلازا.

والتقطت عدسة كاميرا "الخليج 365" صورا للمخرج عمرو سلام، مغنى الراب زياد ظاظا، والممثل الشاب حمزة دياب.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض الفيلم القصير "60 جنيه" للمخرج الشهير الحائز على الجوائز عمرو سلامة، ومن بطولة نجم الراب المعروف زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ افتتح فيلمه "شيخ جاكسون" الدورة الأولى من المهرجان عام 2017.

قصة "60 جنيه"، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام. تمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والإندماج معه فكريًا.

"60 جنيه" بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد بيومي فؤاد، ومونتاج أحمد حافظ.