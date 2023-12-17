فاقد البصر.. إلهام شاهين تنشر صورا مع بطل فيلم "lou" من ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا تجمعها ببطل فيلم "lou" البلجيكي وهو من ذوي الهمم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت إلهام على الصور: "بطل فيلم lou البلجيكي الذي حصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان الأمل السينمائي الدولي بموناكو .. lou من ذوي الاحتياجات الخاصة .. فاقد البصر و مريض توحد .. و لكنه موهوب فى التمثيل و الغناء و العزف على البيانو .. أبهرني و أحببته جدا .. مبروووووووووووك".

يذكر أن إلهام شاهين تم تكريمها على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٩ والتي حملت اسمها وأقيمت ندوة حضرها العديد من نجوم الفن منهم الفنان محمود حميدة.

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