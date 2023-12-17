شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: قلت ليوسف شاهين مش هشتغل معاك وقريت حدوتة مصرية 10 مرات وما فهمتوش والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت يسرا :"يوسف شاهين طلب منى أغير لون شعرى من البلوند إلى الأسود فرديت عليه انى هبقى وحشة، ولكنه صمم، ولما ادانى "ورق حدوتة مصرية" قريته 10 مرات مفهمتوش خالص، وهو الأول كان عارض عليا الأول دور الأخت وأنان قلت له إنى عاوزة دور مراته ورحت معتذرة له وعملت حاجات علشان يكرهنى وميكلمنيش تانى".
وحضر الماستر كلاس ليلى علوى، والمخرج مروان حامد، هنا شيحة، هدى المفتى، نسرين طافش، أحمد حاتم، المخرجة إيناس الدغيدي، الكاتبة انجى علاء، المخرجة مريم أبو عوف، الكاتب محمد أمين راضى، المطرب أبو وزوجته، المخرج يسرى نصر الله، عمرو منسى، أمير المصرى، سلوى محمد على.
ومنح المهرجان جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي.
وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.
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