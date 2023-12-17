كيف تحوّلت صداقة هبة حسين والعنود سعود الى عداوة في “كلاود كيتشن”؟… اقرأ التفاصيل

شابتان تعيشان في الحي نفسه، حولتهما المنافسة إلى عدوتين تتحكم بهما مشاعر الغيرة، وتقفان لبعضهما بعضاً بالمرصاد، حتى أن كل منهما تبحث عن التفوق على الأخرى مهما كلفها ذلك، لتثبت أنها الأفضل ضمن أحداث السيتكوم الكوميدي “كلاود كيتشن”، وهو من أعمال شاهد الأصلية، ويُعرض على شاهد. يطرح العمل قصة سحاب (هبة حسين) وعبير (العنود سعود) الصديقتين منذ الطفولة اللتين تسكنان مع عائلتيهما منذ الولادة في الحي نفسه، وهما من العائلات المنتجة في المجتمع، وتعيش الشابتان تنافساً حقيقياً بكل أشكاله، حينما أصبحتا شركتين في مطبخ سحاب وعبير.

يضم العمل إلى جانب هبة حسين والعنود سعود، كوكبة من الممثلين منهم سعيد صالح، غزلان، نور حسين، زياد العمري، كابتن ريما، عبد الملك المزيعل، بدر محسن، مهند الصالح، عبد الهادي الشاطري، مريم عبد الرحمن، هناء الصومالي، روان الخالد، عبير عبد الله، لورا مالك، ندى حكيم، وبسام العصيمي، وهو من تأليف ورشة الثمامة، وكتابة فاروق الشعيبي ومحمد العمر وإخراج أحمد عماد.

هبة حسين: سحاب فتاة هادئة وعصبية تجمع التناقضات

تشير هبة حسين إلى أنها أحبت النص وتفاعلت معه، لافتة إلى “رأي المخرج أحمد عماد أسعدني حين قال أنني الوحيدة القادرة على تجسيد شخصية سحاب بتناقضاتها”. وتوضح أن “الشخصية هادئة وطيبة وحنونة، تجمع التناقضات والتحولات المستمرة طوال الأحداث، هي عصبية بعض الشيء، لكنها تضحك بعد لحظات من عصبيتها، وهي تشبهني في كونها طبيعية وحقيقية”، شارحة عن طريقة التحضير للشخصية من مظهر خارجي وتعامل مع الآخرين، “أردناها فتاة خفيفة الظل، فاعتمدنا تصفيفة شعر قصيرة، وإطلالة شبابية حيوية”. وتلفت هبة إلى أن “العمل يعتمد على كوميديا الموقف، وليس على الإفيهات الطريفة”. وتثني على “دور الكاتبين محمد العمر وطارق الشعيبي ومرونتهما في التعامل في تشكيل شخصيات العمل، لاسيما شخصية سحاب، وكذلك فريق الديكور الذي صمم ديكورات حقيقية، والمكاتب كذلك، حيث أن مكتب سحاب يشبهها بفوضويتها وتبعثرها بخلاف مكتب عبير المنظمة والمرتبة والأنيقة”.

في هذا السياق، تشيد بالانسجام بينها وبين العنود سعود، وبالتزامها في العمل وتعاونها الدؤوب، مما أثمر عن خروج العمل بالشكل الذي يليق به، علماً أن هذا ليس لقاءنا الأول لكنه البطولة المشتركة الأولى بيننا، والذي نلتقي فيه طيلة الأحداث وترتبط شخصياتنا فيه إلى هذا الحد”.

العنود سعود: عبير شخصية واثقة من نفسها، هادئة وغير متسرعة..

تعرب العنود سعود عن سعادتها بـ “الفرص” التي تحصل عليها من MBC وشاهد، “في أعمال تعطيني مساحات أكبر في المسلسلات”. وتشرح بالقول أن “عبير وسحاب هما صديقتين منذ الطفولة، نشأتا معاً ولديهما أشياء كثيرة مشتركة بخلاف الصداقة والعشرة، وبدأتا المنافسات حيث تريد كل منهما أن تكون أفضل من الأخرى، إلى أن تقرران إقامة مشروع مطبخ مشترك، وهنا تكبر المنافسة وتزيد التحديات”.

تثني العنود على “الديكورات والألوان المبهرة المناسبة لشخصياتنا وتتلاءم مع شخصيتي سحاب وعبير”. لا تعتبر أن ما بينهما تجاوز المنافسة إلى الحقد “لأن بينهما مودة رغم الخلافات، وهو تنافس يتمثل بصورة ذكية حيناً وغبية أحياناً، وهدف كل منهما أن تنجح أكثر”. وتصف عبير بالشخصية الواثقة من نفسها، الهادئة غير المتسرعة، ولا تسكت عما تعتبره حقها”. وتتوقف العنود سعود عند “الرسالة الجديدة التي يحملها العمل، وهي فكرة الأسرة المنتجة، التي لم يسبق أن تابعناها على الشاشة في عمل درامي لاسيما في كوميديا اجتماعية خفيفة، بطلاته شابات”.

وتختم بالقول: “أنني وهبة شاركنا معاً في “استديو 22″، لكننا تعرفت إلى بعض أكثر هنا، واكتشفت الجانب الإنساني في شخصيتها، وقدراتها التمثيلية حيث كنا نقوم بارتجال بعض المشاهد”.