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ميرنا وليد - بيروت - تألقة الممثلة درة التونسية في أخر ظهور لها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص ظهرت فيه بلوك ملكي رائع حيث كانت ترتدي فستان باللون الأسود طويل من دون أكمام مكشوف الصدر مع ذيل طويل ذات تصميم رائع، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وتستعد درة والممثل المصري أحمد عيد، لعرض مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية”، من 18 لغاية 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض.
ويشارك في بطولة المسرحية الممثلان المصريان محمد ثروت وبدرية طلبة.
وكانت نشرت درة مجموعة جديدة من الصور لها، وظهرت بإطلالة متميزة، حيث ارتدت ملابس باللون الأبيض، واعتمدت ميك أب خفيف زاد من جمالها، وعلقت قائلة: "إستمر في الحلم…".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بالأسود الأنيق.. درة التونسية تتألق بإطلالة ملكية وجمال لا يوصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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