بالصور- تحت عنون الجمال والأنوثة..جميلة عوض تبهر الجمهور بفستان مزين بالكريستال

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية جميلة عوض قلوب الجمهور بإطلالتها الأخيرة عبر حسابها، حيث ظهرت بفستان رائع باللونين الأبيض والأسود طويل وضيق من دون أكمام مكشوف الظهر موين قطع الكريستال الممتدة في الجزئ الأبيض على طوله، وربطت شعرها على شكل كعكة في الخلف مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، شاركت جميلة عوض متابعيها صوراً من آخر جلسة تصوير، حيث اختارت ان تظهر بفستان أزرق رائع، مزين بالخرز اللامع، من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة. واعتمدت ظلال عيون باللون الازرق لتتناسق مع الفستان ما اظهرها بصورة رائعة.

تركت عوض شعرها منسدلاً على كتفيها بخصال متموجة. هذه الصور لاقت إعجاب المتابعين الذي تغزلوا بجمالها.

