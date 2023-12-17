بالصورة- زينة تكشف عن شخصيتها و تحمس الجمهور لفيلمها الجديد "الإسكندراني"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية زينة البوستر الرسمي لأحدث أعمالها وهو فيلم يحمل إسم "الإسكندراني" إلى جانب الممثل المصري أحمد العوضي، وكشفت زينا عن شخصيتها محمسةً الجمهور لهذا العمل حيث علقت بالقول: "مش قمر اللي تتاخد غصب، انتظروا قمر يوم ٤ يناير في سينمات مصر …و ١١ يناير في سينمات الخليج فيلم الاسكندراني للمخرج خالد يوسف والمولف اسامة انور عكاشة".



وفي وقت سابق، نشرت الممثلة المصرية زينة، صوراَ جديدة لها، وعلقت زينة قائلة:" الواحد الحياة بتخليه ياخد قرارت مصيرية في حياته وحياة اللي حواليه وهو أصلا زمان كان متردد يختار الشيبسي بطعم ايه".

