بالصور- بألوان زاهية وجمال رائع..روان بن حسين تستعرض أنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين الجمهور بأخر إطلالة لها على الجمهور حيث ظهرت بلوك في غاية الأناقة إرتدت فيه فستان متوسط الطول زاهي الألوان ذات أكمام طويلة من الصوف، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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يذكر أن روان بن حسين كانت قد كشفت، منذ فترة، عن إصابتها بمرض "الذئبة الحمراء"، ونشرت صورة تجمعها مع الطبيب فايز غنام من داخل عيادته. وأشارت إلى معاناتها من أعراض هذا المرض النادر منذ عامين، وفشل الكثير من الأطباء في تشخيصه.

