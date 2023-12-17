تيشيرت موحد.. جلسة تصوير لأبطال فيلم "60 جنيه" من رابع أيام الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شارك أبطال فيلم "60 جنيه" في فعاليات صباح اليوم الرابع من مهرجان الجونة بدورته السادسة.

وحرص أبطال الفيلم مغني الراب زياد ظاظا، وحمزة دياب، والمخرج عمرو سلامة، والفنانة الصاعدة روحية سلامة، على ارتداء تيشيرت باللون الأسود وآخر باللون الأبيض موحد مكتوب عليه مقطع من أغنية الفيلم، وعلى منطقة الظهر اسم الفيلم "60 جنيه".

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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