"حُرمت من دعائك لي".. ناهد السباعي ترثي والدتها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رثت الفنانة ناهد السباعي، والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح يوم 5 ديسمبر.

ونشرت ناهد صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت ناهد على الصورة: "حُرمت من دعائك لي ولكن سأبقى لأخر نفس في حياتي أدعو لكي يا حبيبتي، اللهم أرحم وأعفو وأغفر لأمي وأجعلها من المبشرين بالجنة".

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".

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