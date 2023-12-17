بإطلالة كلاسيكية.. صبا مبارك في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة كلاسيكية أنيقة خلال مرورها على السجادة الرملية، في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة.

وارتدت بدلة نسائية مكونة من بليزر "أوفر سيز" مزود بزراير باللون الذهبي، على بنطلون بصيحة "وايد ليج، باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلًا على ظهرها.

وأختارت مكياجًا رقيقًا ليبرز ملامحها بشكل جذاب، مع إضافة حذاء وحقيبة بنفس لون الإطلالة.

وانطلق حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس 14 ديسمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.