داليا شوقي بفستان أسود على السجادة الرملية في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة داليا شوقي بفستان أنيق خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

وارتدت توب كت باللون الأسود وجيب طويل بنفس اللون.

واعتمدت ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

يمكنك متابعة أخبار وإطلالات وفيديوهات مهرجان الجونة في صفحة متخصصة (اضغط هنا)

تألقت بالأخضر.. يسرا بإطلالة كاجوال في ثالث أيام الجونة السينمائي

أحمد داش بإطلالة كاجوال في فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بسنت شوقي وفراج بإطلالة بسيطة في ثالث أيام الجونة السينمائي