لبلبة بإطلالة أنيقة في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة لبلبة بإطلالة أنيقة وبسيطة خلال مرورها على السجادة الرملية، في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة.

وارتدت فستان قصير باللون الأسود، تميز الجزء العلوي بصيحة الأوف شولدر، والجزء السفلي بكشكشة على الجنب، مع تنسيق قفازات بالدانتيل، وتركت شعرها الويفي منسدلًا.



وأختارت مكياجًا تكمن قوته في لون الروج الأحمر، مع إضافة أقراط ماسية كبيرة، وكلاتش وحذاء اللون الأسود.

وانطلق حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس 14 ديسمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.