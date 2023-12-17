نسرين طافش تتألق بجمبسوت في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تصوير- علاء أحمد:

شاركت الفنانة نسرين طافش في فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة في دورته السادسة، وتألقت بإطلالة جريئة.

وارتدت نسرين طافش جامبسوت، مكشوف نسبيا من ناحية الصدر، باللون الأسود، ونسقته مع اكسسورات باللون الفضي مع الذهبي، مع حذاء باللون الفضي.

واختارت نسرين مكياجا هادئا بألوان "النود"، تسريحة شعر ملمومة للخلف.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

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