بالصور| الجونة السينمائي.. ليلى علوي تصل عرض "آل شنب" وتلتقط صورا مع لبلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

عرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة مساء اليوم الأحد فيلم آل شنب، وأقام استقبال خاص لضيوفه وفريق العمل على السجادة الرملية.

وشهد العرض وصول النجمة ليلى علوي، بطلة الفيلم، والتي التقطت صورا مع باقي فريق العمل، كما تواجد: المخرج عمر الزهيري عضو لجنة التحكيم بالمهرجان، الفنانة صبا مبارك عضو لجنة التحكيم، أسماء جلال، لبلبة، نسرين طافش.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف، شهيرة ناصف، منتج فني أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد ومع هذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهن وأحفادهن تنفجر المواقف الكوميدية.

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