سينتيا خليفة بالأحمر في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة سينتيا خليفة بإطلالة بسيطة وفضفاضة خلال مرورها على السجادة الرملية، في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة.

وارتدت فستان طويل وواسع باللون الأحمر الناري، ومزود بزرائر باللون الأبيض في الجزء العلوي، مع تنسيق حذاء وكلاتش باللون الأسود، وشعرها ملموم بوني تيل.

وأختارت مكياجًا تكمن قوته في لون الروج النبيتي، مع إضافة أقراط ماسية كبيرة، وخواتم.

وانطلق حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس 14 ديسمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.

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