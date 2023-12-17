شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضى تتعاقد على مسلسل "صيد العقارب" وتجسد دور ابنة رياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة مى القاضى على المشاركة فى بطولة مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبد الرازق الذى انطلق تصويره اليوم السبت للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد مى شخصية ابنة الفنان رياض الخولى والتى تعمل فى الشركة التى يمتلكها، ومع توالى الأحداث تنكشف العديد من الأمور فى إطار مشوق.

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماهر، منال سلامة، ميار الغيطى، مجدي بدر، أحمد ماجد، سامية عاطف، محمد أحمد ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لا يخلو من الإثارة والتشويق.





وفى سياق متصل تواصل مى القاضى تصوير مشاهده فى فيلم "أوسكار" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسنى وهنادى مهنى، والعمل الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى وهو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب وإخراج هشام الرشيدى.

وشاركت مى القاضى مؤخرًا فى مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مى القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب وعدد من ضيوف الشرف.

كما شاركت مى القاضى العام الماضى فى بطولة مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى.