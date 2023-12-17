شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيها من السرطان.. دينا حايك تستعد لحفل رأس السنة 31 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة دينا حايك لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات ليلة رأس السنة، المقرر في يوم 31 ديسمبر 2024 في العاصمة اللبنانية بيروت، وتعد أولى حفلاتها بعد شفائها، وتتمنى لجميع جمهورها ومحبيها الفرح والسعادة.

من ناحية أخرى وجهت دينا، الشكر لجميع فنانين مصر والأردن ولبنان وجميع الدول العربية نظرًا لاهتمامهم بمرضها.

يذكر أن آخر أعمال دينا حايك كان طرحها أغنيتها ترتيلة عطر القداسة من كلمات منير بو عساف وألحان شادي إبراهيم وتوزيع ميشال فاضل وإخراج جيسكا هيكل.

ومن كلماتها: عطر القداسة فاح من توبَك

بتحبنا وما في متل حُبّك

لما بوجّي تسكّر بواب الدني

بنسى الدني وبطلع انا صوبك

بوصَل لعندك تعبانه انت بتقوّيني

بوصَل مهمومه وزعلانه انت بتعزّيني

بتاخدني بإيدي وبتقللي تعي نقعد سوى نصللي وتا أوقع ما بتخلليني

أي خوف بيسكن قلبي وإنتَ نور مرافق دربي

وكل لحظة حدّي حتى وقت للي بصليلك بعرف قبل ما إحكيلك عارف شو بدّي