شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ومدحت صالح أول الحضور فى عزاء زوجة الفنان فيصل خورشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مدحت صالح على تقديم واجب العزاء في وفاة زوجة الفنان فيصل خورشيد، والمقام حاليًا بمسجد الرحمن الرحيم، كما شارك في العزاء نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، وعدد كبير الأقارب والأصدقاء.

نعى فيصل خورشيد زوجته بكلمات مقتضبة عبر حسابه على موقع فيس بوك وكتب: "زوجتي في ذمة الله ربنا يرحمك يا آمال"، وذلك بعدما طلب في بداية الشهر الجارى، وتحديداً قبل أسبوع فى الرابع من ديسمبر، الدعاء لها عبر حسابه على فيس بوك أيضاً.

وكان المونولوجيست فيصل خورشيد أعلن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن مرض زوجته وعلق، "فضلا وليس أمرا ادعوا لزوجتى بالشفاء فهى ترقد حاليا في العناية المركزة".

كما أعرب مؤخرا المونولوجست فيصل خورشيد عن أسفه وحزنه الشديد لانقراض فن المنولوج الذى كانت مصر تشتهر به سنوات طويلة، وقال في تصريحه لـ"الخليج 365": بصراحة أنا قررت اعتزال المنولوج مجبرًا ورغمًا عن أنفى وليس بإرادتى بعدما أنقرض هذا الفن، وأصبح فى طى النسيان وغير موجود بالمرة.