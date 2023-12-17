شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين وأحمد السبكى يقدمان واجب العزاء فى شقيق أبو الليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل كل من المنتج أحمد السبكي والفنان سليمان عيد والسيناريست عمرو محمود ياسين وحسن الخلعى على تقديم واجب عزاء شقيق المطرب أبو الليف الذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

ويستقبل السيناريت أيمن بهجت قمر عزاء خاله الراحل الفنان عادل أنور شقيق أبو الليف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان المطرب نادر أبو الليف أعلن وفاة شقيقه عادل، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

كما نعاه الشاعر أيمن بهجت قمر، قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.