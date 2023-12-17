شكرا لقرائتكم خبر عن فريق فيلم آل شنب يجتمع على الـ"sandy carpet" قبل عرضه بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أبطال فيلم "آل شنب" على الحضور سويًا لعرض الفيلم بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى حيث وصل فريق العمل الذى ضم ليلى علوى، لبلبة، أسماء جلال، خالد سرحان، حسن مالك، المخرج أيتن أمين، وباقى الفنانين وأسرة الفيلم والتقطوا صورة جماعية على الـ"sandy carpet" وسط ترديد كلمة آل شنب بصوت مرتفع.

ويحضر عرض فيلم "آل شنب" عدد من الفنانين أبرزهم: صبا مبارك، محمد كريم، داليا شوقى، ياسمين المصرى، المخرج كريم الشناوى، محمد شاهين، التونسية سميرة مقرون، الكاتبة إنجى علاء، ريم حجاب، بشرى، هيدى كرم، أحمد حاتم هشام عاشور، الممثل الصاعد يوسف وهبى، أحمد تيمور.

فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.