جويل ماردينيان بإطلالة جريئة :"لن أستسلم أبدًا"-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت مقدمة البرامج اللبنانية جويل مردينيان صورتين لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ظهرت فيهما جالسه وقد مدت رجليها ورفعتهما مسندة قدميها إلى حافة الرف الخاص بمرآة غرفة الماكياج مرتدية فستاناً ذهبياً لماعاً قصيراً ومكشوف الظهر ومعتمرة قبعة سوداء أنيقة وانتعلت صاندالاً عالي الكعب.



وقد عبرت جويل عن الصعوبات التي تواجهها حالياً وكأنها تلمح إلى المشاكل التي تعانيها في حياتها الخاصة وأرفقتها بتعليق كتبت فيه :"إنه نفس عميق!أشعر مؤخرًا وكأنني في عاصفة في وسط المحيط أكافح من أجل التنفس، وأكافح من أجل العودة إلى الأرض، ثم بمجرد أن أخطو على الأرض، موجة قوية أخرى وتيار قوي يسحبني مرة أخرى إلى أعماق المحيط العنيف. مع موجاتها الوحشية الخانقة. على الرغم من أنني مرهقة من القتال، إلا أنني لا أتخلى عن الأمل أبدًا، ولن أستسلم أبدًا، وسأستمر في الوصول إلى أعلى لأخذ نفسًا عميقًا يدومني خلال النضالات التي تنتظرني!

وكانت ماردينيان كشفت أخيراً عن وقوع خلاف عائلي بينها وبين زوجها أثناء تواجدهما برحلة عائلية، حيث نشرت صورة سوداء اللون وعلقت: "الحياة مجنونة، كيف يمكن لأفضل يوم أن يتحوّل إلى أسوأ يوم! سأبتعد عن إنستغرام لوقت طويل جدًا، وأتمنّى لكم جميعًا أيامًا جميلة فقط"، وقامت بحذف جميع صورهما سوياً.

وبعد إزدياد الإشاعات حول قيامه بخيانتها، إضطرت جويل للتحدث عن الأمر، ونفته نفيا قاطعاً، مؤكدة أن ما حدث حينها كان خلافاً عادياً، ولم يصل الأمر إلى حد الخيانة أو الطلاق، وأضافت جويل أنها لا تقبل على نفسها العيش مع رجل خانها لا سيما أنها لا تعتمد عليه ماديًا، وليست ضعيفة الشخصية.