ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين في ختام مهرجان الأمل السينمائي الذي أقيم في موناكو.

ونشرت شاهين صوراً جمعتها بالممثلة المصرية نبيلة عبيد من داخل الصالة التي عرضت فيها الأفلام في آخر يوم من المهرجان وأرفقتها بتعليق :" ختام مهرجان الأمل السينمائى الدولي بموناكو لأفلام ذوى الاحتياجات الخاصة .. ختام هادئ صباحي .. فى قاعة السينما بدون أي إحتفالات .. شكرا لهذا المهرجان الإنساني".

وكانت إلهام قد ارتدت فستاناً رمادياً أظهر نحالة خصرها وأناقتها حين كانت خارج مكان إقامة المهرجان وأرفقت الصور التي شاركتها بتعليق جاء فيه :"من أجمل و أرقى و أشيك ما رأيت .. Red carpet فى الشارع .. حاسه إني بتمشى في متحف مفتوح .. موناكو بلد الرقي و الجمال".

وكانت افتتحت الدورة الثالثة مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي بحضور حشد كبير، في "سينما موناكو" بإمارة موناكو بحضور حاشد لشخصيات أوروبية وعربية، شهدوا تجربة فنية إنسانية ملهمة، وعرض الفيلم الوثائقي البلجيكي "لو" (2022)، إخراج فرانسوا جونس. يروي الفيلم القصة الرائعة لـ لو بولاند، شاب ضرير يعاني من مرض التوحد لكنه تغلب على إعاقته ليصبح مطربًا وعازفًا موسيقيًا ونجمًا في برنامج "ذا فويس" الشهير.

كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين برفقة نبيلة عبيد في ختام فعاليات مهرجان الأمل السينمائي بـ موناكو-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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