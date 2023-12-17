رومي القحطاني تتألق في مسابقة ملكة جمال أوروبا 2023-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني عدداً من الصور لها من مشاركتها في نسابقة ملكة جمال أوروبا 2023 وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.



رومي أبهرت متابعيها بفستان ارتدته في المسابقة جاء بتصميم مميّز وأنيق أظهر رشاقتها وجمالها وجاء مكشوفاً عند الكتفين ومعه وشاح طويل من الشيفون الأبيض من الأعلى وكان الفستان ضيقاً وطويلاً بقماش ناعم وبرّاق أبيض بحبات لامعة فضية أقرب إلى اللون الفضي، واللافت أن رومي صبغت شعرها باللون الأشقر، كما اعتمدت ماكياجاً قوياً خصوصاً للعينين وأحمر شفاه باللون الأحمر القوي أبرز جمال ملامحها، وأرفقت الصور بتعليق :"مسابقة ملكة جمال اوروبا ايطاليا - نابولي 2023".