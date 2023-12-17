هيلاري داف تستعرض بطنها المنتفخة بطريقة فاَضـ حة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة العالمية هيلاري داف صورة اعتبرها الكثيرون فاضـ حة لإظهار بطنها المنتفخة وهي حامل في الأشهر الأخيرة وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عبر خاصية "القصة".

وبدت داف في الصورة مستلقية على السرير مرتدية قميصاً قطنياً بلا كمين بينما كانت تقريباً لا ترتدي شيئاً من الأسفل وكتبت جملة على الصورة جاء فيها :"كنت أحاول أن أخفي هذا الشي لوهلة".

وكانت هيلاري داف وزوجها المغني ومؤلف الموسيقى ماثيو كوما أعلنا أنهما بإنتظار مولودهما الثالث، والذي من المفترض أن يكون إبن هيلاري الرابع.

وأضاف الثنائي فرداً آخر إلى عائلتهما على بطاقة المعايدة، وأعلنت هيلاري الأمر في منشور جميل جاء في التعليق: "اربطوا الأحزمة ، سنضيف طفلًا آخر إلى هذه المجموعة المجنونة!"



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