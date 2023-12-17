غادة عبد الرازق تصعق رانيا يوسف بسبب المساكنة: أحفادي متربين وعارفين ربنا

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت النجمة غادة عبد الرازق عن إستيائها على سؤالها حول رأيها عن فكرة مساكنة حفيداتها دون زواج، بعد موافقة النجمة رانيا يوسف على مساكنة ابنتيها، مؤكدة: أحفادي متربين.

غادة عبد الرازق ترد علي تصريحات رانيا يوسف بسبب المساكنة

كشفت غادة عبد الرازق خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة"، قائلة: "مش هستنى واحدة من حفيداتي تيجي تقولي انها هتعيش مع واحد بدون زواج، لأنهم من وهما صغيرين متربيين وعارفين الحلال والحرام".

تابعت غادة عبد الرزاق: عمر حفيداتي ما هيوصلوا لحاجة زي دي لأن أنا وأمهم عارفين ربيناهم على ايه يصح وايه مايصحش.

عبرت الفنانة رانيا يوسف مؤخراً، عن رأيها في المساكنة إذا قررت ابنتها أن تخوض تلك التجربة، مشيرة: قبولي أو رفضي للشيء مش هيأثر هي هتعمل اللي هي عايزاه".

رانيا يوسف تثير الجدل برأيها عن المساكنة

كشفت رانيا يوسف خلال ظهورها في برنامج "كتاب الشهرة" قائلة: "مش هتدخل في قرارها، حتى لو اتدخلت هي هتعمل اللي في دماغها.. قبولي أو رفضي للشيء مش هيأثر هي هتعمل اللي هي عايزاه".

رانيا يوسف: بنتي ممكن تعيش المساكنة لكن أنا لا

أكدت رانيا يوسف إنها لا يمكن أن تعيش تجربة المساكنة لأن تربيتها تمنعها من ذلك الأمر وأنها لا تفكر حاليا في الحب أو الزواج ولكنها تعيش حالة إعجاب فحسب، وأنها تدعم ابنتيها في أي قرار حتى إذا كان قرار تحول جنسي إلى رجل.

من ناحية أخري، تستعد النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق لتصوير مسلسلها الجديد الذي حمل اسم " صيد العقارب" في يداية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم طرح العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

ويشارك النجم محمد علاء البطولة مع النجمة غادة عبد الرازق، المسلسل من تأليف باهر دويدار، وأخراج أحمد حسن ، وتدور أحداثه حول قصة فيلم عصر القوة، الذي قدمته النجمة نادية الجندي.

ويذكرأن شاركت النجمة غادة عبد الرازق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل تحت عنوان "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح ، ويشارك في بطولة العمل مي سليم ،محمد القس، ليلي زاهر ، مصطفي درويش، وكوكبة كبيرة من النجوم.

وفي سياق أخر ، شاركت النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل حكاية تحت الحزام" من مسلسل حدث بالفعل وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره النجم خالد أنوربسبب رفضها زواجه ولتعلقها الشديد به.

غادة عبد الرازق