هموته وأموت نفسي.. غادة عبد الرازق برد فعل صادم لهذا السبب (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن رد فعلها في حال أصيب حبيبها أو زوجها بمرض الإيدز، مشيرة: هموته وأموت نفسي.

غادة عبد الرازق: لو جوزي مريض إيدز هموته وأموت نفسي

أوضحت غادة عبد الرازق خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة"، قائلة: " لو جوزي مريض إيدز هموته وأموت نفسي، لأنه أكيد لو جوزي هبقى أنا مريضه زيه ولو حبيبي هبلغ عنه مش هموت نفسي عشانه".

من ناحية أخري، تستعد النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق لتصوير مسلسلها الجديد الذي حمل اسم " صيد العقارب" في يداية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم طرح العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

ويشارك النجم محمد علاء البطولة مع النجمة غادة عبد الرازق، المسلسل من تأليف باهر دويدار، وأخراج أحمد حسن ، وتدور أحداثه حول قصة فيلم عصر القوة، الذي قدمته النجمة نادية الجندي.

ويذكرأن شاركت النجمة غادة عبد الرازق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل تحت عنوان "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح ، ويشارك في بطولة العمل مي سليم ،محمد القس، ليلي زاهر ، مصطفي درويش، وكوكبة كبيرة من النجوم.

وفي سياق أخر ، شاركت النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل حكاية تحت الحزام" من مسلسل حدث بالفعل وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره النجم خالد أنوربسبب رفضها زواجه ولتعلقها الشديد به.

أما على مستوي السينما تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها تاني تاني ، الذي انتهت من تصويرة منذ مدة، ولكن لم تحدد الشركة النتجة موعد نهائي للعرض ، ويشارك في البطولة كل من النجم بيومي فؤاد ، أحمد أدم ، العمل من تأليف علاء حسني.

ويذكرأن أثارت الفنانة غادة عبد الرازق حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة داخل غرفتها، وشاركت الصور لمتابعيها عبر حساباتها الشخصية.