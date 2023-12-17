شاهد.. كيفانش تاتليتوغ يستمتع بأجواء ساوند ستورم الرياض

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حضر الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، مهرجان مدل بيست ساوند ستورم، الذي أقيم في مدينة الرياض، يوم الجمعة الماضي.
وظهر تاتليتوغ، المعروف باسم “مهند”، في مجموعة صور نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهو يستمتع بأجواء الموسيقى والحفلات. ويجمع المهرجان نجوم الغناء العربي والعالمي مع أبرز صناع الموسيقى والدي جي العالميين، في ليالي موسيقية فريدة. ويعتبر تاتليتوغ أحد أشهر الممثلين الأتراك، وقد شارك في العديد من المسلسلات الناجحة، منها “العشق الممنوع”، و”السلطانة كوسم”، و”أنت وطني”.
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