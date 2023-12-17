مصطفى قمر وأشرف زكى فى عزاء شقيق أبو الليف والمخرج أحمد البدرى

القاهرة - سامية سيد - قدم كل من النجم مصطفى قمر وأشرف زكي نقيب الممثلين واجب العزاء في المخرج أحمد البدرى بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما تواجد كل من النجم محمد رياض وأحمد سلامة وأحمد عبد العزيز وأحمد صيام وخالد محمود وياسر فرج، كما حرصوا أيضا على حضور عزاء شقيق أبو الليف بنفس المسجد.

وحرص الفنان إيهاب فهمي ومحمد محمود ووفاء مكي على تقديم واجب العزاء في الراحل المخرج أحمد البدرى بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وبدأ عزاء المخرج أحمد البدرى بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذي زحل عن عالمنا أول أمس بعد تعرضه لبتر في قدمه، وحرص على الحضور الفنان سليمان عيد.

وشُيع أمس جثمان المخرج الراحل أحمد البدري من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، إلى مثواه الأخير، وحرص المخرج محمد فاضل والمخرج شريف عرفة والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرج أشرف فايق، والفنان محمد صلاح آدم، والفنان محمود عبد الغفار على الحضور وصلاة الجنازة عليه، بجانب الأهل والأصدقاء.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد نعت ببالغ الحزن والأسي المخرج أحمد البدري، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة المخرج أحمد البدرى، وذلك داخل معهد ناصر متأثرًا بالأزمة الصحية الذى تعرض لها في الآونة السابقة.

وكان المخرج أحمد البدرى قد تعرض لبتر في قدمه، وكانت آخر اعمال المخرج أحمد البدرى فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.