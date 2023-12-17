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ميرنا وليد - بيروت - شارك المخرج اللبناني سعيد الماروق في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة بدا فيها مع ولديه لمار وتيم وطليقته جيهان أبو عايد اللذين كانا انفصلا منذ ثلاث سنوات في أحد المطاعم والبسمة مرتسمة على وجوه الجميع.
وأعلن الماروق أنه فتح صفحة جديدة مع جيهان من اجل بداية صدافة جديدة آمنة ليرسم البسمة على وجه ولديها وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه :"عندما يجمعنا الله والحياة بالنبض والرّوح تيم ولمار فكيف لا نجتمع بصورة على قلب الصفحات القاسية لبداية صداقة آمنة من اجل بسمة طاهرة لاغلى ما لدينا".
وعلق الفنان اللبناني صلاح الكردي على منشور الماروق كاتباً :"الله يحفظكم حبيبي"، أما المخرج اللبناني فادي حداد فعلق برموز تعبيرية لقلوب حمراء كإشارة على المحبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تيم ولمار إبنا سعيد الماروق يجمعانه بطليقته وبداية لصداقة من أجلهما-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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