رامي عياش يتصدر الترند في لبنان بـ"ما بنساك" وهكذا شكر جمهوره-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الفنان اللبناني رامي عياش الترند في لبنان وذلك بعد يوم واحد على طرحه أغنيته الرومانسية "ما بنساك" على يوتيوب ومنصات الاستماع الرقمية.



وعبر رامي عن سعادته وشكره لجمهوره الذي أحب الأغنية وجعلها تتصدر قوائم الاستماع وأرفق صورة تبيّن اسمهع في أعلى الترند وكتب : بوسة عخد الحبايب شكرا انكن بتحسسوني انو الاغاني الكلاسيكية والمتعوب عليها ما صارت خارج السياق والذوق العام: مع وسم "ما بنساك".

كما كان الفنان اللبناني شارك بوستر الأغنية وتوجه لمحبيه في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي كاتباً:" من مبارح لليوم غمرتوني بتعليقاتكم وآراءكم المميزة اللي بقدّرها عن الفن الجميل ولأغنية اخدت كتير تحضير وتنفيذ بحبكن من قلبي ، ولكل اللي بعد ما سمعوها "صار فيكن تسمعوا أغنيتي الجديدة "ما بنساك" على قناتي على "يوتيوب" وجميع المنصات الفنية".

وكان رامي عياش أطلق أحدث أغنياته التي تحمل معاني الحب العميق والوفاء إذ إن الحبيب ورغم انفصاله عن حبيبه ما زال يحمل هذا الحب في قلبه له ولا يستطيع أن ينساه وهذا هو الحب الحقيقي الذي لا يموت، تزامناً مع موسم عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

أغنية "مابنساك" كلمات مازن غنام، وألحان رامي عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان.

