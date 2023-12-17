بالصور| هنا شيحة وهيدي كرم وأحمد حاتم في عرض "آل شنب" بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور عرض فيلم آل شنب والتقاط صورا تذكارية على السجادة الرملية، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد ١٧ ديسمبر.

وتواجد في العرض: السيناريست هيثم دبور، أحمد حاتم، هنا شيحة، هشام عاشور، يوسف وهبي، سارة عبدالرحمن، سينتيا خليفة، حسام الحسيني، علا رشدي، إنجي كيوان، بشرى، تامر حبيب.

وشهد العرض وصول النجمة ليلى علوي، بطلة الفيلم، والتي التقطت صورا مع باقي فريق العمل، كما حضر: المخرج كريم الشناوي، كمال زادة، المخرج عمر الزهيري عضو لجنة التحكيم بالمهرجان، الفنانة صبا مبارك عضو لجنة التحكيم، أسماء جلال، نسرين طافش، داليا شوقي، محمد شاهين.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف، شهيرة ناصف، منتج فني أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد ومع هذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهن وأحفادهن تنفجر المواقف الكوميدية.

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