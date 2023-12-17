نجوم الفن في عزاء الفنان عادل أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم عدد من الفنانين واجب العزاء للشاعر أيمن بهجت قمر في وفاة خاله الفنان عادل أنور الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة عن عمر يناهز 58 عام.

وأقام الشاعر أيمن بهجت قمر عزاء خاله في مسجد الحامدية الشاذلية، وحضره عدد من الفنانين من بينهم: الفنان سليمان عيد، والمخرج عمرو عرفة، الفنان والسيناريست عمرو محمود يس .

يذكر أن الفنان عادل أنور هو شقيق الفنان أبو الليف، وشقيق والدة الشاعر أيمن بهجت قمر، واشترك خلال مشواره الفني في عدد من الأعمال الفنية الناجحة مثل مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل عملة نادرة، وأيضا بعض السهرات التليفزيونية.