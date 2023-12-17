سلمى حايك تشاهد فيلم "فيراري" وتشيد بالممثلة بينيلوبي كروز قبل عرضه في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة العالمية سلمى حايك عن مشاهدتها فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Ferrari" بطولة الممثل الأمريكي آدم درايفر وتشاركه البطولة الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز وذلك بأحد الحفلات الخاصة في مدينة بيفرلي هيلز.

ونشرت "سلمى" صور من لقائها مع الممثلة بينيلوبي كروز وعدد من نجوم هوليوود الذين حرصوا على التواجد وهم كريستين ستيوارت، فين ديزل، أليشيا سيلفرستون وآخرون.

وعلقت "سلمى" قائلة: "فخورة بك للغاية صديقتي العبقرية لأدائك الرائع في فيلم فيراري موهبتك لم تفشل أبدًا في إبهاري".

وتم عرض فيلم السيرة الذاتية "فيراري" لأول مرة بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وحرص فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم النجم آدم درايفر على حضور المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الفعاليات ورافقه مخرج الفيلم، مايكل مان.

وتحدث "آدم" وقتها عن تأثير إضراب نقابة الممثلين والكتاب في هوليوود على فعاليات المهرجان وعدم حضور عدد كبير من النجوم دعمًا للمتظاهرين في محاولة للضغط على كبري الشركات في هوليوود من أجل عقود وأجور عادلة للجميع.

فيلم "Ferrari" تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لصاحب أحد أشهر ماركات السيارات الإيطالية في العالم ويتطرق الفيلم للتفاصيل الخاصة بحياته الشخصية وعن التحديات والعقبات التي واجهها.

يذكر أن سلمى حايك تشارك ببطولة فيلم الدراما "Without Blood" والمقرر عرضه بحلول عام 2024.