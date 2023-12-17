بطولة غادة عبدالرازق.. الصور الأولى من أول يوم تصوير مسلسل "صيد العقارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سيمون صورًا من أول يوم تصوير مسلسل "صيد العقارب"، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وظهر فريق عمل المسلسل وهم يحتفلون بأول يوم تصوير، وأمامهم "تورتة" مكتوب عليها: "مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، رمضان 2024، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن".

وعلقت الفنانة سيمون على الصور: "صيد العقارب في رمضان، أول يوم تصوير".

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.



اقرأ أيضا:

فاقد البصر.. إلهام شاهين تنشر صورا مع بطل فيلم "lou" من ذوي الهمم

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب