عزيز الشافعي يكشف عن أحدث أغاني بهاء سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الملحن والمؤلف عزيز الشافعي عن أحدث أغاني الفنان بهاء سلطان، التي تحمل اسم "قبل ما أمشي".

ونشر الشافعي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قريبا".

ومن ناحية أخرى أحيا بهاء سلطان حفلًا غنائيًا على مسرح "ذا أجندا" بمدينة دبي للإعلام.

حفل النجم بهاء سلطان قامت بتنظيمه شركة إنفينيتي زاد وبدأ الحفل بتقديم الإعلامية غادة قطاطة.

بعدها صعد بهاء سلطان على خشبة مسرح "ذا أجندا" على موسيقى أغنيته "تعالى" وسط تفاعل وفرحة كبيرة من الجمهور الذي رددها معه، بينما تعالت صيحات التصفيق والغناء بصحبة سلطان الفن خلال الحفل.

كما قدم بهاء سلطان العديد من الأغاني التي لازالت عالقة بأذهان جمهوره منها "يا ترى، الواد قلبه بيوجعه، قوم أوقف، أنا غلطان، براحة ياشيخة، قالي".

في نهاية الحفل وجه النجم بهاء سلطان الشكر لمنظمي الحفل والحضور الجماهيري الكبير الذي تفاعل معه على مدار حوالي الساعة والنصف.

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