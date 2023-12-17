طرح منذ ٣٢ عام.. حكيم يستعيد ذكريات ألبوم "نظرة"



محمد اسماعيل - القاهرة - استعاد المطرب حكيم ذكرى أول ألبوم غنائي له وهو "نظرة" منذ 32 عام، والذي طرح يوم 17 ديسمبر من عام 1991

ونشر حكيم صورة لبوستر الألبوم الرسمي الذي تم طرحه في الأسواق وقتها وعلق: "زي اليومين دول يوم 17/12/1991 الموافق الثلاثاء الساعة الخامسة مساءاً كان أول ألبوم للفنان حكيم ( نظرة )، والذي حقق وقتها أعلى نسبة مبيعات تخطت 12 مليون الألبوم ".

وأضاف: "قام بتوزيعه الفنان حميد الشاعري وكتب الأغنيات الشعراء أمل الطاير والراحل حمدي عبد اللطيف و طارق التركي وطارق الشاعر بينما لحن الأغنيات الملحنين حسن اش اش والراحل سامي علي"