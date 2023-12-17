شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة السينمائى يطلق صندوقا تأسيسيا لتمويل مشاريع أفلام الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 14 وحتى 21 ديسمبر الجاري، بمدينة الجونة، ، تركيز العمل على تطوير صناعة السينما.

ويفخر مهرجان الجونة، بالإعلان عن مشروع جديد وضخم هذا العام، بالشراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري، لإطلاق المرحلة الأولى من "صندوق تأسيسي" بقيمة 8 ملايين جنيه مصري، لتوفير الدعم المالي اللازم لصناع الأفلام المصرية والعربية، لبدء تطوير أفكار مشاريع أفلامهم، وجاء هذا الإعلان خلال النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد من الإعلاميين وعدد كبير من المشاهير.

ويسعى الصندوق إلى اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة التي ابتكرت قصصاً أصلية، من خلال تأمين مرحلة التمويل الأولية، ليتمكن بعدها صناع الأفلام والمنتجين، من التواصل مع المؤسسات والمنتجين وبرامج التمويل والمنح، للحصول على تمويل إضافي.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قالت المديرة الفنية لمهرجان الجونة، ماريان خوري، إن "المبادرة الجديدة، تعتبر مرحلة تطوير حاسمة بالنسبة لصانعي الأفلام الذين لديهم قصص قوية واستثنائية، ويطمحون إلى نقلها للعالم".

وأشارت خوري إلى أن الصندوق يدعم مشاريع 10 أفلام، حيث تخصص المرحلة الأولى لتطوير الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة، حيث تبرز الحاجة الملحة لإنتاج المحتوى الأصلي، واستيعاب الطلب عليه من قبل كل الجهات البارزة في صناعة السينما في عالم اليوم.. ومن المقرر أن تُعقد مرحلتان مختلفتان للصندوق في شهري أبريل وسبتمبر، وسيتم الإعلان عن التفاصيل وآلية الاختيار في أقرب فرصة".

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي، عن حماسته للمبادرة الجديدة، قائلا إن "منصة الجونة السينمائي أثبتت نجاحها منذ العام الأول، لذا سعينا إلى أن يكون تأثير المهرجان على صناعة السينما، ممتداً طوال أيام العام، وليس خلال فترة المهرجان فقط".