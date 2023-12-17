فن ومشاهير

أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان الجونة السينمائى اليوم الأحد، فى رابع أيامه العديد من الفعاليات المختلفة التى جمعت فيها نجوم الفن، أبرزها "ماستر كلاس" النجمة يسرا والتى أدارتها المنتجة ماريان خورى وحضرها عدد كبير من الفنانين.

 

وحضر الماستر كلاس كل من: ليلى علوى، المخرج مروان حامد، هنا شيحة، هدى المفتى، نسرين طافش، أحمد حاتم، المخرجة إيناس الدغيدي، محمد شاهين، الكاتبة إنجى علاء، المخرجة مريم أبو عوف، الكاتب محمد أمين راضى، المطرب أبو وزوجته، المخرج يسرى نصر الله، عمرو منسى، أمير المصرى، سلوى محمد على.

 

وشهد اليوم أيضا لقاء مفتوحا مع مدير التصوير أحمد المرسى، وكذلك حصول محمد كردفاني مخرج فيلم وداعا جوليا على جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط، التي تقدمها مجلة فارايتي المتخصصة في مجال الترفيه.

 

وضمن فعاليات اليوم عرض فيلم  "آل شنب" بحضور أبطاله ليلى علوى، لبلبة، أسماء جلال، خالد سرحان، حسن مالك، ريم حجاب، المخرجة أيتن أمين، وأيضاً نسرين طافش، الكاتب تامر حبيب، هنا شيحة، سارة عبد الرحمن، إنجى كيوان، صبا مبارك، محمد كريم، داليا شوقى، ياسمين المصرى، المخرج كريم الشناوى، محمد شاهين، التونسية سميرة مقرون، الكاتبة إنجى علاء، ، بشرى، أحمد حاتم هشام عاشور.

 

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

 

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.

 

 

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (2)
أحمد حاتم 

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (3)
اسماء جلال 

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (4)
سنتيا خليفة 

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (5)
حضور اليوم الرابع 

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (6)
نسرين طافش 

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (7)
ليلى علوى وهنا شيحة

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (8)
هنا شيحة

 


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ليلى علوى

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (10)
بشرى

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (11)
من فعاليات الجونة

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (12)
داليا شوقى

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (13)
أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (14)
احمد داش

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (15)
يسرا

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (16)
ابطال فيلم آل شنب 

 

 

أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (17)
محمد حفظى ومحمد كريم

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (18)
يسرا وإيناس الدغيدى 

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (19)
أحمد حاتم

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (20)
أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (21)
يسرى نصر الله وإيناس الدغيدى

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (22)
هدى المفتى 

 


أبرز فعاليات رابع أيام مهرجان الجونة السينمائى (23)
صبا مبارك 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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