أول تعليق من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين .. رده صادم!

كتب امير فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 11:22 مساءً - عادت المطربة شيرين عبدالوهاب لتصدر التريند برفقة حسام حبيب خلال الساعات الماضية، عقب تأكيد طلاق الثاني مجددا قبل نهاية العام 2023

التعليق الأول لـ حسام حبيب

وقد تداولت وسائل الأعلام أول رد وتعليق من حسام حبيب على انفصاله عن شيرين، والذي كان بمثابة الصدمة لكثيرين “معرفش حاجة”.

تصرف متوقع تجاه شيرين

كان حسام حبيب قد وجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب عبر حسابه على إنستجرام وقال فيها “انا بحبك يا شيرين أكتر من الدنيا” ورغم مرور أكثر من عام على هذه الرسالة لكنه قرر حذفها بعد إعلان الانفصال.

رسالة للجمهور بعد الطلاق

وأكد الإعلامي عمرو أديب من خلاله برنامجه “الحكاية” الذي يقدمه على قناة mbcمصر، أنه تواصل مع شيرين، والتي أكدت أن الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، مؤكدة أنها وحسام حبيب بصحة جيدة وبخير ولم تمر بأي أزمات نتيجة الانفصال.

وقالت شيرين أنها تنشغل خلال الفترة الحالية بتحضير مجموعة من الأغاني ستقدمها لجمهورها خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن وقع خلاف كبير بين شيرين وحسام حبيب خلال الأيام الماضية خلال تواجدهما في السعودية، وكشفت مصادر مقربة انه قام بتأجيل حفلها في موسم الرياض دون عملها مما تسبب في إلغاء الحفل تمامًا.

سبب الانفصال

الجدير بالذكر أن الإعلامية نضال الأحمدية الصديقة المقربة من المطربة شيرين عبد الوهاب كشفت أن السبب الحقيقى وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية.

واتضخ أن هذا الخلاف وصل إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما على متن الطائرة بسبب التدخل الكبير من حسام حبيب فى حياة شيرين الفنية وهو الأمر الذى رفضته جملة وتفصيلا وقررت أن تطلب الطلاق منه لكنه رفض بشدة الى ان تدخل عدد من المقربين بالوسط الفنى لحل الازمة ووافق على الانفصال بينهما والذى وقع رسميا قبل أيام حسبما تم الإعلان عنه.

قصة زواج شيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تزوجت من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، في حفل بسيط اقتصر حينها على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من الثنائي.

وفي المرة الأولى التي انفصلت فيها شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، فاجأت الجمهور بظهورها حليقة الرأس وذلك خلال حفل غنائي أحيته حينها في أبو ظبي.

وبعد انفصال عدة أشهر عادت له من جديد وذلك بعد خروج شيرين من المستشفى للتعافي من الإدمان.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »