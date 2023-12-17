لاعب نادي النصر السابق ألفارو غونزاليز يستمع بدهشة لأغنية نانسي عجرم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر كالنار في الهشيم مقطع فيديو يوثق دهشة لاعب نادر النصر السعودر السابق لكرة القدم ألفارو غونزاليز إلى أغنية "يا طبطب" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم والذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بغزارة.

ويبدو ألفارو في الفيديو وقد اتسعت حدقتا عينيه ويحاول أن يردد مع نانسي كلمة "يا طبطب" لكنه لخطء بها مرات عديدة الأمر الذي بدا طريفاً ثم يقوم بالاستماع إليها معلقاً برافو نانسي وبدا في غاية الإنسجام.

إشارة إلى أن نانسي كانت اعتذرت عن إحياء حفلها في الرياض وذلك حداداً على المغفور له أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي أمس السبت عن عمر 86 عاماً وكان هذا الخبر وقعه حزيناً على الكويت دولة وشعباص وعلى مختلف شعوب العالم العربي.



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