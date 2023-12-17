تأجيل طرح أغنية محمود الليثي وعمر كمال "أخوك يشرف بجد" لهذا السبب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري عن تأجيل طرح اغنيته "أخوك يشرف بجد" مع عمر كمال إلى يوم الثلاثاء المقبل في 19 كانوزن الأول/ ديسمبر الجاري وذلك بسبب القيام بتعديل بعض المقاطع فيها التزاماً بتوجيهات من نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل.



وشارك الليثي بوستر الأغنية مكتوب عليه الموعد الجديد لطرحها وأرفقها بتعليق :"احتراما لقرارات نقابة الموسيقين والسيد النقيب مصطفى كامل.. تم تأجيل نزول الأغنية ليوم التلات القادم.. لتعديل بعض المقاطع في الأغنية.. إن شاء الله معادنا يوم التلات ١٩ ديسمبر".

ويشار إلى أن الليثي يشارك في فيلم "الإسكندراني" الذي سيتم طرحه ضمن موسم رأس السنة المقبل، وهو من بطولة أحمد العوضي، إلى جانب عدد من الممثلين، من بينهم زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان ، خالد سرحان، انتصار، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، ومحمود الليثي.