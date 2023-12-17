ميرنا وليد - بيروت - صرّحت الممثلة المصرية يسرى في ندوة حوارية أدارتها المدير الفني لمهرجان الجونة المنتجة والمخرجة ماريان خوري بأنها كانت محظوظة لإتاحة الفرصة لها للعمل مع الكبار مثل يوسف شاهين ووحيد حامد وكثيرون تعلمت منهم وأضافوا لمشوارها.

وقالت بأنها عملت مع عادل إمام 17 فيلما من أحلى الأفلام التي عملت بها، واستمتعت بالعمل معه لأنه يختار أفلام ذات موضوعات مهمة.

أما عن تجربتها الأولى مع يوسف شاهين فروت أنها قالت له في البداية "مش هعرف اشتغل معاك" واعتذرت له في البداية عن فيلم "حدوتة مصرية" لرغبتها في تشخيص شخصية الزوجة وليس الأخت، وبعدها رشحها يوسف شاهين بالفعل للدور واختار ملابس الشخصية معها.

وتابعت بأنها شاهدت سعاد حسني في المعمورة والجمهور ملتف حولها ومن هذه اللحظة تمنت أن تكون مثلها.

قائلة: لما شوفت سعاد حسني حسيت أن في ألماظتين طالعين من عنيها، كنا في المعمورة، وإحنا ماشيين المشهد كان بيصغر كده، فأنا وقتها كلمت ربنا وقولت هو أنا ممكن أكون زيها، دي اللحظة اللي أنا حلمت بيها وألهمتني أني أكون زيها.

كانت هذه تفاصيل خبر يسرا في ندوة بمهرجان الجونة :"كنت أتمنى أن أكون مثل سعاد حسني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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